Dragon Ball Z Kakarot: aggiunte gratis nuove quest secondarie, c'è anche Arale

A pochi giorni dal debutto sugli scaffali di tutto il mondo, Dragon Ball Z Kakarot ha già ricevuto una prima ondata di contenuti gratuiti attraverso un aggiornamento disponibile da poche ore.

Installando la patch disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC, avrete infatti accesso ad una nuova serie di attività secondarie che vi verranno assegnate da Arale e il suo piccolo amico volante Gatchan. Per chi non sapesse di che personaggi stiamo parlando, si tratta della pestifera ragazzina-robot protagonista del cartone animato degli anni '80 intitolato "Dr. Slump e Arale" e ideato proprio da Akira Toriyama, il creatore di Dragon Ball. La particolarità delle missioni aggiuntive consiste nella possibilità di utilizzare la giovane Arale come assistente e, di conseguenza, lotterà al nostro fianco.

Altra aggiunta molto interessante riguarda la Macchina del Tempo. Questa particolare funzionalità consentirà ai giocatori che hanno portato a termine la storia principale del gioco di ritornare indietro nel tempo ed esplorare la mappa nei vari archi narrativi, così da poter finire tutte le quest secondarie altrimenti non più disponibili.

Non sembra invece disponibile alcuna miglioria dal punto di vista tecnico per la versione PC, che gode ora del supporto ai monitor ultrawide grazie al lavoro dei modder.