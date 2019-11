Dragon Ball Z Kakarot: le ambientazioni del GDR open world si mostrano in nuove immagini

Gli autori di CyberConnect 2 e i vertici di Bandai Namco ci mostrano alcune delle ambientazioni più iconiche di Dragon Ball Z che potremo esplorare nell'universo ruolistico di DBZ Kakarot.

Gli scatti in questione, che si sommano a quelli più recenti dedicati ai personaggi di Vegito, Gotenks e Kid Bu, ci proiettano idealmente nella dimensione della serie manga di Akira Toriyama e della sua trasposizione anime per mostrarci gli scenari e i luoghi scolpiti nella memoria degli appassionati di Dragon Ball.

Con la nuova galleria immagini di DBZ Kakarot, infatti, gli sviluppatori giapponesi ci inviano delle squisite cartoline dalla Kame House del Genio delle Tartarughe, dal Tempio di Dio e da tante altre ambientazioni storici della serie, come il planetoide di Re Kaioh, il pianeta Namek e West City (con annessa sede della Capsule Corporation). L'esplorazione di queste mitiche ambientazioni si renderà necessaria per coprire l'intero arco narrativo della saga nel mondo di gioco di DBZ Kakarot, come confermato dagli stessi autori nipponici e da Bandai Namco per sottolineare la ricchezza di contenuti di questo progetto e le ambizioni che lo accompagnano.

Prima di lasciarvi agli scatti odierni, vi ricordiamo che il viaggio di Goku e degli altri personaggi di Dragon Ball Z Kakarot partirà ufficialmente il prossimo 17 gennaio su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Nell'attesa di riabbracciare gli eroi e i villain della serie di DBZ, vi lasciamo al nostro ultimo approfondimento su storia grafica e progressione di Dragon Ball Z Kakarot.