Dragon Ball Z Kakarot: l'annientamento di Radish nei nuovi screenshot ufficiali

Mancano ancora molti mesi alla pubblicazione di Dragon Ball Z Kakarot, ma per fortuna Bandai Namco Entertainment sta rendendo l'attesa più piacevole fornendo a cadenza regolare nuove informazioni sul gioco

Quest'oggi, ad esempio, attraverso i suoi canali social ha pubblicato una nuova serie di screenshot ufficiali che mostrano una delle scene più importanti della prima parte dell'anime, ovvero il lancio del Makankosappo da parte di Piccolo, che annienta Radish una volta per tutte al prezzo della vita di Son Goku. Trovate le immagini, tratte dai filmati di gioco, in calce a questa notizia. Buona visione!

Ne approfittiamo per ricordarvi che Dragon Ball Z Kakarot è atteso nei primi mesi del 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC. In contrapposizione con i più recenti titoli dedicati al celebre manga/anime, Kakarot proporrà un'esperienza action RPG che permetterà ai giocatori di rivivere la storia e le battaglia più importanti della serie Z, con l'aggiunta di contenuti narrativi inediti sotto forma di missioni secondarie. Il protagonista potrà esplorare, raccogliere risorse, combattere e conversare con i personaggi non giocanti in un vasto mondo di gioco composto da macro-aree interconnesse.