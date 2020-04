Dragon Ball Z Kakarot: annunciata la data del primo DLC

Bandai Namco Games ha annunciato che dal 28 aprile i possessori del Season Pass di Dragon Ball Z Kakarot potranno giocare con A New Power Awakens Parte 1: in questo primo contenuto aggiuntivo, i fan potranno sbloccare le trasformazioni Super Saiyan God Vegeta e Super Saiyan God Goku e usarle nel corso della storia principale.

Con l’arrivo di Beerus, Vegeta e Goku dovranno combattere fianco a fianco per sconfiggerlo in questa nuova Boss Battle. Beerus a livello 250 è un avversario cui prestare molta attenzione soprattutto perché i giocatori non potranno usare l’intera gamma di oggetti in loro possesso per sconfiggerlo. "Beerus è così forte, che il mio giudizio per questa battaglia è 1 su 10", ha dichiarato Hara Ryousuke, produttore del gioco. Il DLC A New Power Awakens Parte 1 sarà disponibile solamente attraverso il Season Pass dal 28 aprile o acquistabile insieme con A New Power Awakens Parte 2 che arriverà nel corso dell’anno.

Il prossimo aggiornamento dovrebbe introdurre la modalità card game in Dragon Ball Z Kakarot, presentando un vero e proprio gioco di carte basato sul mondo dei Saiyan, una novità particolarmente attesa dalla community.