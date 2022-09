Dragon Ball Z Kakarot: annunciata la versione PS5 e Series X|S con il DLC di Bardock

In occasione del Tokyo Game Show 2022 è stato dedicato un piccolo spazio anche a Dragon Ball Z Kakarot, l'ultimo titolo dedicato alla serie di anime e manga che sta per ricevere un importante aggiornamento sia in termini tecnici che di contenuti.

Bandai Namco ha infatti confermato che Dragon Ball Z Kakarot arriverà nel corso del 2023 anche sulle console di ultima generazione, ovvero PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Oltre ad avere risoluzione e framerate aumentati, questa nuova edizione del gioco propone anche un comparto grafico rinnovato e più dettagli a schermo, come la vegetazione presente in quantità maggiore. Nella sequenza finale della diretta di Bandai Namco al Tokyo Game Show (al minuto 1:21:00 circa) è anche possibile vedere le versioni old-gen e quelle PS5/Xbox Series X|S a confronto in un filmato.

Non è però finita qui, poiché l'arrivo del gioco sulle ultime console Sony e Microsoft verrà accompagnato dal lancio di un nuovissimo Season Pass, il secondo. Ad aprire le danze del Season Pass 2 di Dragon Ball Z Kakarot sarà il DLC "Bardock - One Man’s Final Battle" (si tratta della traduzione dal giapponese e il titolo ufficiale potrebbe variare), espansione dedicata al leggendario Sayian e padre di Goku.

Al momento non è chiaro se l'upgrade sarà gratuito o a pagamento e dovremo attendere maggiori dettagli dal publisher per scoprirlo. Nel frattempo, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Dragon Ball Z Kakarot.