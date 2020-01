Dragon Ball Z Kakarot: annunciati i requisiti di sistema della versione PC

Mentre i fan sono in trepidante attesa per l'arrivo di Dragon Ball Z Kakarot su PC e console, la pagina ufficiale Steam del gioco si è appena aggiornata con tutti i dettagli riguardanti i requisiti minimi e consigliati.

Se siete ancora indecisi su quale delle tre versioni del gioco acquistare, ecco di seguito i requisiti di sistema, così da comprendere se il vostro PC sia in grado di gestire le nuove avventure di Goku e soci:

Minimi:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 7 SP1 64-bit o superiore

Processore: Intel Core i5-2400 oppure AMD Phenom II X6 1100T

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 750 Ti oppure Radeon HD 7950

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 36 GB di spazio disponibile

Consigliati:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i5-3470 oppure AMD Ryzen 3 1200

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 960 oppure Radeon R9 280X

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 40 GB di spazio disponibile

Come potete intuire dal lungo elenco si tratta di un gioco non particolarmente esigente e, a meno che non salti fuori qualche problema di ottimizzazione, anche una macchina non recentissima sarà in grado di farlo girare.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 17 gennaio 2020 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC.

Avete già dato un'occhiata al nuovo video di Dragon Ball Z Kakarot dedicato a West City, la città della Capsule Corp.? Di recente sono inoltre stati pubblicati dei nuovi screenshot che mostrano Gohan, Goten e Trunks in Dragon Ball Z Kakarot nel bel mezzo di un combattimento.