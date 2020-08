Dragon Ball Z Kakarot: annunciato il DLC con Goku e Vegeta SSGSS, prime immagini

Dopo la presentazione avvenuta attraverso le pagine del magazine giapponese V-Jump, Bandai Namco Entertainment ha annunciato ufficialmente A New Power Awakens - Part 2, secondo DLC dell'action RPG Dragon Ball Z Kakarot.

In questo secondo contenuto scaricabile, Goku e Vegeta sbloccheranno l’abilità di trasformarsi in Super Saiyan God Super Saiyan (anche detto Super Saiyan Blue). Inoltre, metterà a disposizione tante nuove tecniche di combattimento per gli eroi della Terra, come Ultimate Vanish, Ultrasonic Fist, Ultimate Kamehameha o Ultimate Galick Gun.

In occasione dell'annuncio ufficiale, Bandai Namco ha condiviso degli screenshot che mostrano i due guerrieri Saiyan fare sfoggio di tutta la loro potenza garantita dalle nuove trasformazioni. Purtroppo, la compagnia giapponese non si è sbottonata sulla data d'uscita del DLC, che quindi al momento risulta essere ignota (anche se, presumibilmente, non molto lontana nel tempo).

A New Power Awakens - Part 2 potrà essere scaricato senza alcun costo aggiuntivo da tutti gli acquirenti del Season Pass. Dragon Ball Z Kakarot, ricordiamo, è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.