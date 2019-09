Dragon Ball Z Kakarot: la prima apparizione di Majin Bu nei nuovi screenshot

Bandai Namco Entertainment continua stuzzicare tutti i fan fornendo dei piccoli assaggi di Dragon Ball Z Kakarot, nuovo action RPG che a partire dal prossimo anno ci permetterà di prender parte a tutte le avventure che Goku & co hanno vissuto lungo la serie Z.

Stavolta, la compagnia giapponese ci ha mostrato quattro differenti screenshot tratti da una delle scene più importanti del terzo arco narrativo principale, ovvero la prima apparizione del temibile Majin Bu, alla quale hanno assistito Babidi, Darbula e gli sconcertati Gohan e Kaioshin dell'Est. Spazio anche a diverse istantanee del combattimento tra il figlio di Goku e il nuovo nemico, che dà subito sfoggio della sua incredibile potenza. Trovate gli screenshot in calce alla notizia, buona visione!

Dragon Ball Z Kakarot, ricordiamo, verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One e PC il 17 gennaio 202,0 anche in una ricca Collector's Edition. Gli screenshot pubblicati nei giorni scorsi ci hanno permesso di dare un'occhiata al nuovo personaggio originale Bonyu, disegnato appositamente da Akira Toriyama, e a Gohan che gioca a baseball nel mini-gioco "Home Run Game". In Dragon Ball Z Kakarot non ci sarà spazio solo per i combattimenti, ma anche per tanti momenti più leggeri!