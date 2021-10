Dragon Ball Z Kakarot approda su Google Stadia: trailer, prezzo ed edizioni

Ad un mese di distanza dal lancio della versione Nintendo Switch, Dragon Ball Z Kakarot approda ufficialmente anche su Google Stadia accompagnato dal trailer di lancio che potete ammirare in apertura di notizia.

Gli utenti della piattaforma di gaming in streaming di Big G possono scegliere fra tre differenti edizioni:

Standard Edition (59,99 euro) : include solamente il gioco;

: include solamente il gioco; Deluxe Edition (79,99 euro) : include il gioco, un oggetto da cucina che dona bonus permanenti a PS, ATT aura e DIF aura, e i DLC A New Power Awakens Part 1, A New Power Awakens Part 2 e Trunks - The Warrior of Hope;

: include il gioco, un oggetto da cucina che dona bonus permanenti a PS, ATT aura e DIF aura, e i DLC A New Power Awakens Part 1, A New Power Awakens Part 2 e Trunks - The Warrior of Hope; Ultimate Edition (89,99 euro): in aggiunta al gioco e a tutti i contenuti della Deluxe, offre anche il Music Compilation Pack con 11 brani tratti dall'anime e la Colonna di Taobaibai.

Per chi non lo sapesse, Dragon Ball Z Kakarot è un action RPG sviluppato da CyberConnect2 che ripercorre fedelmente tutte le saghe di Dragon Ball Z (eccezion fatta per quelle non canoniche): in circa 30 ore di gioco, vi accompagnerà dall'arrivo di Radish fino alla sconfitta di Bu. I DLC, dal canto loro, introducono gli scontri con Beerus e Golden Frieza, i Super Saiyan God e la saga di Trunks dal Futuro. Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione di Dragon Ball Z Kakarot.