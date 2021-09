Dragon Ball Z Kakarot arriva su Nintendo Switch: contenuti, edizioni e uscita

Già da tempo disponibile su PC e console Sony e Microsoft, l'opera di CyberConnect 2 dedicata all'immaginario di Akira Toriyama è ora pronta a raggiungere anche i lidi di Nintendo Switch.

Per l'occasione, la software house ha deciso di includere nel gioco una serie di contenuti parte del supporto post-lancio. Si tratta del set di DLC Risveglio di un Nuovo Potere Parte 1 e 2. Quest'ultimo sarà incluso per tutti gli acquirenti di Dragon Ball Z: Kakarot sulla console ibrida. Sul fronte dei contenuti, Risveglio di un Nuovo Potere proporrà due boss fight aggiuntive, con i giocatori che potranno affrontare in battaglia Lord Beerus e Golden Freezer. Gli appassionati delle avventure di Goku e compagni potranno inoltre beneficiare dell'attivazione del Super Saiyan Blue.



La versione Nintendo Switch dell'Action RPG proporrà inoltre una serie di due nuove missioni per Dragon Ball Z: Kakarot. Queste ultime permetteranno di sbloccare Vegito e Gotenks come personaggi giocabili. Sin dall'inizio dell'avventura sarà inoltre possibile selezionare liberamente il livello di difficoltà del proprio viaggio nel mondo delle Sfere del Drago.



Ricordiamo che la data di lancio del titolo è fissata per venerdì 24 settembre, con l'orario di sblocco del contenuto che si colloca tra le ore 15:00 e le ore 18:00 del fuso orario italiano. Sul catalogo Nintendo Switch, Dragon Ball Z: Kakarot è proposto in edizione Standard, al prezzo di 59.99 euro, o in versione Ultimate Edition, al prezzo di 84,99 euro.