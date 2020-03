Dragon Ball Z Kakarot, arriva il Super Saiyan God: le novità del primo DLC in video

Bandai Namco Entertainment ha finalmente svelato qualche informazione sul primo DLC di Dragon Ball Z Kakarot, che vedrà l'introduzione di contenuti ispirati a Dragon Ball Super.

Il DLC, tra le altre cose, introdurrà un episodio chiamato "Un Nuovo Risveglio (Prima Parte) - L'Addestramento di Whis", che vedrà Goku allenarsi sodo e infine sbloccare il potenziale del Super Saiyan God, trasformazione al suo debutto assoluto in Dragon Ball Z Kakarot. In questo modo potrà diventare ancora più potente, utilizzare l'esperienza acquisita anche nel resto del gioco e sbloccare nuove mosse e abilità. Diventando abbastanza forte, avrà anche l'opportunità di combattere contro Beerus, il Dio della Distruzione!

La compagnia giapponese non ha ancora svelato una data d'uscita, ma nel frattempo abbiamo raccolto tutte le informazioni in nostro possesso nel video speciale che potete guardare in cima a questa notizia. Il primo DLC di Dragon Ball Z Kakarot potrà essere scaricato senza alcun costo aggiuntivo da tutti i possessori del Season Pass, che al prezzo di 24,99 euro dà diritto a un totale di due espansioni narrative. Il titolo, ricordiamo, è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC, e ha recentemente raggiunto quota 2 milioni di unità vendute in tutto il mondo.