Dragon Ball Z Kakarot arriva su Switch con i primi due DLC: trailer e data di lancio

Durante il Nintendo Direct dell'E3 2021 c'è stato spazio anche per Bandai Namco, che ha approfittato dell'occasione per annunciare che Dragon Ball Z Kakarot verrà lanciato anche su Nintendo Switch.

Il trailer mostrato per l'occasione ci avvisa che Dragon Ball Z Kakarot diverrà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 24 settembre 2021, in una versione comprensiva dell'A New Power Awakens Set, un pacchetto comprendente i primi due DLC della produzione. Nella prima parte Goku e Vegeta si trasformano in Super Saiyan God per combattere il Signore della Distruzione, mentre nella seconda parte ottengono i poteri del Super Saiyan Blue per sconfiggere una volta per tutte un rinato Freezer.

Per quanto riguarda il gioco in se, ricordiamo che si tratta di un action RPG sviluppato da CyberConnect 2 (gli stessi di .hack e Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm), che consente di rivivere tutte le saghe principali della serie Z. Se volete saperne di più potete leggere la nostra recensione di Dragon Ball Z Kakarot, mentre in cima a questa notizia trovate il trailer dell'annuncio della versione per Nintendo Switch.