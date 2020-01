Dragon Ball Z Kakarot: arriva tramite mod il supporto ai monitor ultrawide

Come avrete già letto nei nostri test della versione PC di Dragon Ball Z Kakarot su PC di fascia bassa e alta, gli sviluppatori non hanno curato nei minimi particolare la sezione relativa alle impostazioni e c'è ben poco da modificare ad eccezione della risoluzione. A correre in aiuto dei giocatori arrivano però i modder.

Grazie agli sforzi della community, infatti, a partire da oggi anche i giocatori in possesso di un monitor ultrawide, ovvero con risoluzioni a 21:9 potranno godersi il gioco a schermo intero. Tale funzionalità non è infatti supportata nativamente e per i possessori di un pannello di questo tipo non sarà necessario attendere un aggiornamento che la implementi. La mod in questione, che prende il nome di Ultrawide Fix e può essere scaricata sulla relativa pagina di NexusMods, corregge anche i problemi di FOV riscontrati da alcuni utenti.

Ad accompagnare l'uscita di questa mod troviamo anche Battle Hud Cleaner, altra interessante mod che consente ai giocatori di rimuovere o modificare l'interfaccia di gioco durante i combattimenti, così da rendere ancor più immersivi gli scontri con protagonisti Goku e compagni.

Ecco di seguito le opzioni offerte dalla mod:

NoBattleDamageValues: rimuove tutti i numeri che appaiono sulle teste degli avversari quando vengono colpiti

NoTargetCrosshair: rimuove il simbolo del bersaglio sui nemici agganciati

NoFinishText: rimuove la scritta "Finish" che appare alla fine di uno scontro

Come per Ultrawide Fix, anche Battle Hud Cleaner può essere scaricata sulla sua pagina di NexusMods, dove troverete tutte le istruzioni necessarie ad installarla.

Prima di lasciarvi ad un'immagine che mostra l'aspetto del gioco su un monitor ultrawide, vi ricordiamo che sono già disponibili le mod di Dragon Ball Z Kakarot con protagonisti CJ di San Andreas e Shaggy.