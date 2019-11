Dragon Ball Z Kakarot arriverà su Nintendo Switch? Arriva il chiarimento di Bandai Namco

In base alle recenti voci di corridoio circolate in rete, l'ambiziosa avventura a mondo aperto di Dragon Ball Z Kakarot sarebbe destinata ad approdare su Nintendo Switch nel corso del 2020. I vertici di Bandai Namco decidono allora di intervenire per fornirci un chiarimento definitivo.

In risposta alle richieste pervenutegli dalla community e dalla redazione di AltChar, i rappresentanti del colosso videoludico del Sol Levante hanno smentito le indiscrezioni e ribadito che le uniche piattaforme su cui vedrà la luce il progetto di Dragon Ball Z Kakarot saranno quelle già annunciate, ossia PC, PlayStation 4 e Xbox One.

I vertici di Bandai Namco confermano inoltre il 17 gennaio 2020 come data di lancio ufficiale del kolossal ruolistico di CyberConnect 2: non sappiamo, però, se dietro alle dichiarazioni del publisher nipponico si celi o meno la volontà di concentrarsi su questa versione per poi dedicarsi, eventualmente, al porting di DBZ Kakarot con uscita prevista su Switch in un periodo non meglio specificato del prossimo anno.

A ogni modo, vi invitiamo ad ammirare le ultime immagini del mondo di gioco di Dragon Ball Z Kakarot e di recuperare questo articolo che illustra nel dettaglio le meccaniche delle Sfere del Drago che sperimenteremo nei panni di Goku e degli altri protagonisti dell'epopea manga e anime.