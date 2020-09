Dragon Ball Z Kakarot: in arrivo Golden Freezer con A New Power Awakens Part 2!

Dalle pagine dell'ultimo numero di V-Jump trapelano nuovi dettagli su A New Power Awakens Part 2, su tutti l'arrivo di Golden Freezer con il prossimo contenuto aggiuntivo di Dragon Ball Z Kakarot.

In base alle anticipazioni condivise dai redattori del noto magazine giapponese, apprendiamo infatti che Freezer assumerà la sua forma più potente in coincidenza dell'arrivo della Parte 2 di A New Power Awakens, il programma organizzato da Bandai Namco e CyberConnect2 per evolvere ulteriormente la già ricca esperienza ludica e contenutistica di DBZ Kakarot.

Sempre grazie allo speciale di V-Jump scopriamo che l'arrivo di Golden Freezer dovrebbe essere accompagnato dalla comparsa nella dimensione a mondo aperto di Dragon Ball Z Kakarot della Squadra Ginew. Nel secondo contenuto scaricabile di A New Power Awakens, come confermato nelle scorse settimane dagli sviluppatori giapponesi, Goku e Vegeta avranno l'opportunità di trasformarsi in Super Saiyan Blue, con tante nuove tecniche di combattimento a cui accedere interpretando gli altri eroi della Terra: tra queste, citiamo Ultimate Kamehameha e Galick Gun, Ultrasonic Fist e Ultimate Vanish.

L'anteprima di V-Jump, purtroppo, non contribuisce a fare luce sulle tempistiche di lancio della Parte 2 di A New Power Awakens: nel frattempo, vi lasciamo al nostro video di Goku e Vegeta Super Saiyan Blue, con tutti i dettagli conosciuti fino ad oggi sul nuovo DLC di Dragon Ball Z Kakarot per PlayStation 4, Xbox One e PC.