Dragon Ball Z Kakarot: in arrivo le versioni Xbox Series X|S e Switch?

Nel corso dell'evento eSport Dragon Ball Battle Hour tenutosi recentemente, Bandai Namco ha annunciato a sorpresa Trunks: The Warrior of Hope, nuova espansione di Dragon Ball Z Kakarot che introdurrà un nuovo arco narrativo incentrato sulle gesta di Trunks dal futuro.

Il profilo Instagram della divisione sudamericana del publisher ha mostrato nuovamente in queste ore il trailer dedicato al DLC, ed alcuni utenti particolarmente attenti hanno notato un dettaglio alquanto sospetto. Al termine del filmato, tra le piattaforme di riferimento su cui l'espansione verrà pubblicata, vengono citate anche Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Non è da escludere a questo punto che Bandai Namco abbia nei suoi piani il lancio dell'edizione next-gen di Dragon Ball Z Kakarot, nonché il porting completo di espansioni dedicato a Switch. Tuttavia, potrebbe essersi trattato semplicemente di un errore in fase di editing del video, e vi raccomandiamo per questo motivo di prendere la notizia con le pinze, nell'attesa di eventuali chiarimenti da parte della compagnia.

Ricordiamo che l'espansione Trunk: The Warrior of Hope è ufficialmente prevista al lancio su PC, PlayStation 4 e Xbox One nella prima parte della stagione estiva di quest'anno. Il contenuto aggiuntivo racconterà di come Trunks si sia addestrato con Gohan a 13 anni dalla scomparsa di Goku, morto per il virus cardiaco, ma anche di Piccolo, Vegeta, Yamcha, Tien e Krilin, tutti caduti dinanzi alla sconvolgente potenza dei cyborg C-17 e C-18. Il nuovo DLC andrà a completare definitivamente i contenuti previsti all'interno del Season Pass, che nei mesi precedenti ha già proposto gli episodi A New Power Awakens 1 & 2.