Dragon Ball Z Kakarot, aspettando il DLC 6: Goku bambino in azione!

Anche se il DLC di Dragon Ball Z Kakarot basato sul 23esimo Torneo Tenkaichi è stato già pubblicato lo scorso agosto, Bandai Namco continua a pubblicizzare l'ultimo contenuto scaricabile sui propri canali social: e quale modo migliore per farlo se non mostrando in azione Goku bambino?

Il DLC incentrato sulla parte finale della serie originale di Dragon Ball parte proprio con l'epico scontro tra un giovanissimo Goku e il Grande Mago Piccolo (noto come Al Satan nell'adattamento italiano dell'anime), preludio agli eventi del successivo Torneo Tenkaichi che si sarebbe svolto tre anni dopo nella cronologia della serie. Il trailer diffuso da Bandai Namco mostra dunque una parte dello spettacolare combattimento contro il primo, grande nemico di Goku nell Boss Fight iniziale del DLC 5.

Per lo studio giapponese il nuovo filmato è l'occasione non solo per attirare l'attenzione dei giocatori che ancora non hanno acquistato il Season Pass 2, ma anche per ricordare l'arrivo di ulteriori contenuti aggiuntivi: nello specifico si attende il reveal del DLC 6, che concluderà il secondo Season Pass ma ancora non svelato ufficialmente dalla compagnia nipponica. E se fosse qualcosa sempre legata all'infanzia di Goku?

Ricordiamo intanto che il DLC 5 di Dragon Ball Z Kakarot basato sul ventitreesimo Torneo Tenkaichi è disponibile dallo scorso 17 agosto, anche se il trailer lo riporta per errore come "in arrivo".