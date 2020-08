Dragon Ball Z Kakarot, attesi Goku e Vegeta Super Saiyan Blue: i dettagli sul DLC in video

Dopo gli avvistamenti dei dataminer legati al possibile arrivo di Trunks del futuro in Dragon Ball Z: Kakarot, giungono ulteriori indicazioni sulla futura evoluzione dell'Action RPG.

Dalle pagine di V-Jump, celebre magazine nipponico, giunge infatti la notizia del prossimo ingresso nel gioco di due nuovi personaggi. O meglio, di due nuove versioni di personaggi già presenti in-game: stiamo infatti parlando di Goku e Vegeta Super Saiyan Blue. Il bonario Kakarot e l'orgoglioso Principe dei Saiyan si preparano dunque a sfoggiare l'iconica capigliatura azzurra che accompagna la trasformazione dei guerrieri in questa specifica declinazione del Super Saiyan.

Il nuovo DLC sembra dunque portare con sé la promessa di poter vestire i panni dei due potenti guerrieri Saiyan, ma non solo. Goku e Vegeta acquisiranno per l'occasione anche delle nuove abilità, che andranno ad ampliare il già possente arsenale di attacchi a disposizione dei personaggi. Per raccogliere tutti i dettagli sui nuovi contenuti in arrivo in Dragon Ball Z: Kakarot, la Redazione di Everyeye ha realizzato un video riassuntivo dedicato. Come sempre, potete visionarlo direttamente in apertura a questa news, o, in alternativa, sul Canale YouTube di Everyeye.



Cosa ne pensate: siete felici dell'introduzione del potente Super Saiyan Blue nell'Action RPG creato dagli sviluppatori di CyberConnect 2?