Dragon Ball Z Kakarot: attività, personaggi e combattimenti iconici nel nuovo trailer

A due settimane dal lancio di Drgon Ball Z Kakarot, Bandai Namco Entertainment ha diffuso tramite i canali ufficiali di Xbox un nuovo trailer dell'action RPG che promette di far rivivere tutte le gesta di Goku della serie Z.

Il filmato offre una panoramica delle molteplici attività che i giocatori potranno affrontare nei panni del "più grande eroe della Terra". Tra un combattimento per la salvezza dell'umanità e uno scontro all'ultimo sangue con alieni e/o cyborg, il Saiyan potrà prodigarsi nella pesca, volare a bordo della sua Nuvola d'Oro, cacciare dinosauri e mangiare quintali di cibo. Lungo il suo viaggio incontrerà numerosi personaggi, molti dei quali giocabili a loro volta, come Gohan, Vegeta, Piccolo e Trunks del Futuro. Trovate il trailer, che offre anche un assaggio dei combattimenti più iconici dell'anime, in cima a questa notizia. Buona visione!

In previsione del lancio di Dragon Ball Z Kakarot, fissato per il 17 gennaio 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC, abbiamo confezionato un video con le sigle di tutti i giochi di Dragon Ball Z, a partire dallo storico Ultimate Battle 22. Pochi giorni fa siamo andati alla scoperta di West City, mentre nella giornata di ieri sono stati comunicati i requisiti di sistema della versione PC di Dragon Ball Z Kakarot.