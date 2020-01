Dragon Ball Z Kakarot avrà una longevità superiore al previsto

Sono ormai pochissimi i giorni che ci separano dall'arrivo sul mercato di Dragon Ball Z Kakarot, attesissimo action RPG che ci farà rivivere le avventure con protagonisti Goku, Vegeta e tutti gli altri iconici personaggi dell'universo ideato da Akira Toriyama. Scopriamo i primi dettagli dichiarati da alcuni giornalisti giapponesi.

Nelle ultime ore si parla sempre più del gioco e un giornalista nipponico ha svelato uno degli aspetti che maggiormente interessa agli utenti: la longevità del gioco. Stando a quanto dichiarato dai recensori, per completare la sola modalità storia potrebbero volerci dalle 35 alle 40 ore. Ovviamente tale cifra non tiene in considerazione lo svolgimento di tutte le attività secondarie, grazie alle quali il contatore potrebbe salire fino a 100 in base alla tendenza al completismo del giocatore. Insomma, pare che si tratti di un titolo incredibilmente longevo rispetto a quanto siamo abituati a vedere nei giochi dedicati a Dragon Ball.

In ogni caso questi dettagli non includono alcun riferimento alla qualità del gameplay e alla possibile ripetitività di quest secondarie e missioni principali, quindi bisognerà attendere l'arrivo delle prime recensioni per poter scoprire tutto su Dragon Ball Z Kakarot.

Nel frattempo vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 17 gennaio 2020 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC. Ad affiancare l'edizione standard del gioco arriverà anche una versione Ultimate, una Deluxe e una collector's edition con tanto di statuetta.

