Dragon Ball Z Kakarot: avvistata una nuova modalità chiamata World Flight

Il supporto post-lancio di Dragon Ball Z Kakarot ha già offerto ai videogiocatori contenuti gratuiti come il gioco di carte online Dragon Ball Warriors, e due episodi aggiuntivi a pagamento - A New Power Awakens Part 1 & 2 - che hanno contrapposto gli eroi a potenti nemici come Beerus e Golden Frieza.

Adesso i fan stanno attendendo pazientemente l'annuncio del terzo DLC a pagamento del Season Pass, che dovrebbe aggiungere una nuova storia. Bandai Namco non ha ancora comunicato nulla di ufficiale, ma qualche indizio su ciò che li aspetta è stato scovato nel trailer proiettato in occasione del Dragon Ball Battle Hour di oggi 6 marzo, un grande evento eSport basato su più giochi del franchise. Uno spezzone del filmato di appena 2 secondi anticipa chiaramente una nuova modalità per Dragon Ball Z Kakarot chiamata World Flight: la clip mostra dapprima Vegeta trasformato in scimmione e poi un nutrito gruppo di eroi volare assieme, presumibilmente verso di lui. Immagini simili erano già leakate qualche giorno fa, come potete vedere in calce a questa notizia.

Il trailer prosegue poi con estratti da altri giochi, lasciando ai fan solo pochi elementi su cui speculare. Secondo alcuni, World Fight sarà una nuova modalità free roaming multiplayer nella quale i giocatori potranno utilizzare qualsiasi eroe di loro gradimento. Al momento, in ogni caso, non c'è nulla di certo (sarà gratis o a pagamento?), pertanto non possiamo far altro che continuare a pazientare in attesa di un annuncio, che probabilmente non tarderà ad arrivare. Dragon Ball Z Kakarot, ricordiamo, è disponibile su PS4, Xbox One e PC.