Dragon Ball Z Kakarot in azione: ecco le prime due ore di gameplay!

Giunti ormai alla vigilia dell'esordio videoludico di Dragon Ball Z: Kakarot, il titolo firmato dagli sviluppatori di CyberConnect2, è pronto a mostrarsi in azione.

Nel corso della giornata odierna, mercoledì 15 gennaio, la Redazione di Everyeye.it ha infatti reso l'action RPG protagonista di una ricca diretta trasmessa suTwitch. Il nostro Alessandro Bruni, in particolare, si è immerso in una sessione di gioco della durata di circa due ore, durante le quali sono state presentate le fasi iniziali di Dragon Ball Z: Kakarot. Un'occasione interessante per approfondire alcune delle meccaniche di gameplay e per dare uno sguardo approfondito alle atmosfere che caratterizzano questa nuova trasposizione videoludica delle avventure di Goku, Vegeta e compagni. Come da tradizione, potete trovare la replica integrale dell'appuntamento direttamente in apertura a questa news: non ci resta dunque che augurarvi una buona visione!



Dragon Ball Z Kakarot approderà sul mercato videoludico a brevissimo: la pubblicazione è infatti fissata per la giornata di venerdì 17 gennaio, su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Nell'attesa che trascorrano queste ultime ore, vi invitiamo a visionare il trailer di lancio di Dragon Ball Z: Kakarot, con cui i vertici di Bandai Namco e CyberConnet2 hanno scelto di celebrare l'imminente arrivo del titolo sul mercato.