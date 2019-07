Dragon Ball Z Kakarot: Bandai Namco discute in video le caratteristiche principali

Bandai Namco ha pubblicato un'interessante video dedicato a Dragon Ball Z: Kakarot, nel corso del quale due ospiti d'eccezione presentano alcune delle caratteristiche fondanti della produzione.

Ad intervenire sull'argomento, sono Ryosuke Hara, producer presso la stessa Bandai, e Kazuki Kimoto, director dello sviluppo del gioco presso gli studi di Cyberconnect2. Nel corso della videointervista, in particolare, Kimoto ha espresso tutto il suo entusiasmo nei confronti del proprio lavoro sul gioco. Definitosi un grande fan della serie di Dragon Ball Z, lo sviluppatore ha sottolineato come il suo obiettivo principale con Dragon Ball Z: Kakarot sia quello di offrire ai giocatori un elevato grado di immersività, facendo loro percepire l'intensità degli incredibili poteri di Goku e confezionando un'esperienza di gioco che possa piacevolmente intrattenere.

Hara ha invece offerto una panoramica di quelli che saranno gli elementi distintivi di Dragon Ball Z: Kakarot rispetto alle altre produzioni videoludiche ispirate all'opera del mangaka Akira Toriyama. Tre i punti principali evidenziati dal producer:

la capacità di far immedesimare i giocatori nei panni di Goku, grazie anche ad un "enorme volume di contenuti" , ricordando come il gioco consentirà di ripercorrere gli avvenimenti principali della serie animata, ma anche di scoprire contenuti inediti di Dragon Ball Z;

, ricordando come il gioco consentirà di ripercorrere gli avvenimenti principali della serie animata, ma anche di scoprire contenuti inediti di Dragon Ball Z; l'appartenenza al genere action-RPG ed il focus su un'esperienza di gameplay di tipo PvE , con boss fight che metteranno alla prova i giocatori;

ed il focus su un'esperienza di , con boss fight che metteranno alla prova i giocatori; la possibilità di impersonare Goku anche in situazioni differenti dal solo combattimento, ma anche in una serie di attività secondarie;

In apertura a questa news potete visionare il video integrale, in cui alle parole dei due ospiti si alternano sequenze di gioco: buona visione! Ne approfittiamo inoltre per ricordarvi che sulle pagine di Everyeye potete trovare un ricco provato di Dragon Ball Z Kakarot, a cura del nostro Giuseppe Arace.