Dragon Ball Z Kakarot: le battaglie più epiche della saga, ma anche contenuti inediti!

Dal palco della conferenza Microsoft è tornato finalmente a mostrarsi l'atteso gioco Bandai Namcodedicato al mondo di Dragon Ball. Svelato al pubblico per la prima volta con un reveal trailer di Dragon Ball Project Z, questo è ora riapparso con il nome di Dragon Ball Z Kakarot.

L'inedito video dedicato al titolo esordisce con un messaggio dello stesso creatore del celebre manga, Akira Toriyama: "Questo gioco porta in vita l'universo di Dragon Ball, e sono certo che i fan potranno davvero immergersi a fondo all'interno del mondo. Spero vi godiate il gioco!". Nel corso del nuovo trailer di Dragon Ball Z Kakarot, possiamo in effetti osservare alcune delle scene più iconiche dell'arco narrativo, tra cui la prima trasformazione di Goku in Super Sayan.

Bandai Namco conferma infatti che nel corso del gioco vestiremo i panni di Goku, affrontando alcune delle sue "battaglie più epiche", tra le quali sono citati gli scontri con Radish e Freezer. Tuttavia, all'interno dell'action-RPG ci sarà spazio anche per un ampliamento dell'universo di Dragon Ball. La software house rende infatti noto che completando delle missioni secondarie potremo "storie e dialoghi inediti che rispondono per la prima volta a domande scottanti relative alla lore di Dragon Ball Z". Tra una battaglia e l'altra potremo inoltre "volare, pescare, mangiare allenarci con amici, rafforzare legami e costruire relazioni".

Dragon Ball Z: Kakarot non dispone ancora di una data di pubblicazione precisa, ma è atteso per l'inizio del 2020.