Dragon Ball Z Kakarot: Beerus e Goku Super Saiyan God in un nuovo teaser trailer

Non vedete l'ora di mettere le mani sui nuovi contenuti aggiuntivi in arrivo per i possessori del Season Pass di Dragon Ball Z Kakarot? Allora non potete perdervi questo breve ma intenso teaser trailer che ci permette di dare un'occhiata a Beerus e a Goku in versione Super Saiyan God.

Nel filmato di gioco pubblicato nel corso della serata sono infatti visibili entrambi i personaggi, seppur solo per qualche secondo. Si tratta della prima volta in assoluto nella quale è possibile vedere sia Beerus che Goku Super Saiyan God in movimento su Dragon Ball Z Kakarot, dal momento che le prime immagini di questi due personaggi DLC sono state diffuse solo qualche giorno fa. Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, la prossima espansione di gioco dovrebbe introdurre una serie di allenamenti extra per il protagonista, durante i quali non solo potrà liberare tutta la sua forza e trasformarsi in Super Saiyan God, ma potrà anche affrontare Lord Beerus. Al momento non si hanno informazioni precise sulla data di pubblicazione dell'aggiornamento ma dovremmo riuscire a vederlo su PC, PS4 e Xbox One entro la fine del mese di aprile 2020.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che sono da poco state pubblicate delle splendide immagini che mostrano lo stile grafico di Dragon Ball Z Kakarot agli albori del suo sviluppo.