Dragon Ball Z Kakarot Card Warriors: data di lancio per il gioco di carte gratis

Nel futuro di Dragon Ball Z Kakarot non c'è solamente un nuovo DLC a pagamento, ma anche un contenuto completamente gratuito e decisamente differente dal gioco base: stiamo parlando di Dragon Ball Card Warriors, un gioco di carte collezionabili online che verrà aggiunto mercoledì 28 ottobre mediante un aggiornamento completamente gratis.

Di Dragon Ball Card Warriors eravamo a conoscenza da un bel po' di tempo, ma solo oggi Bandai Namco Entertainment si è finalmente decisa a svelarne la data d'uscita, che per fortuna è molto vicina. L'annuncio è avvenuto tramite il trailer allegato in apertura di notizia, che funge anche da introduzione alle meccaniche di questo interessante card game online. Le carte di Dragon Ball Card Warriors avranno tanti valori differenti, come livello, vita e potenza d’attacco. Inoltre, completando i vari obiettivi del sarà possibile ottenere ricompense utili a migliorare e arricchire il proprio mazzo. Trattandosi di una modalità online, per accedervi su console sarà necessario essere iscritti al PlayStation Plus e Xbox Live Gold.

Nel corso dell'autunno, ricordiamo, verrà pubblicato anche il DLC A New Power Awakens Pt. 2, che vedrà il temibile Frieza tornare dalla morte in versione Golden, costringendo Goku e Vegeta a unire le forze e a trasformarsi in Super Saiyan God Super Saiyan per sconfiggerlo in una spettacolare Boss Battle. In aggiunta, il DLC offrirà anche una nuova modalità 1vs100 chiamata Mod Battle.