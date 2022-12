Dragon Ball Z Kakarot: Card Warriors online chiude i battenti nel 2023

Bandai Namco Entertainment e ha annunciato che Dragon Ball Card Warriors, gioco di carte aggiunto a Dragon Ball Z Kakarot come parte di un aggiornamento post-lancio, smetterà di funzionare online nel 2023.

La compagnia giapponese non ha fornito una data precisa, ma ha specificato che la decisione avrà un impatto in tutte le versioni dell'action GDR, dunque PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. La buona notizia è che Card Warriors non cesserà di esistere, dal momento che verrà rimpiazzata da una versione offline che permetterà agli utenti di sfidare la CPU.

Quando verrà messa a disposizione questa nuova versione del gioco, gli interessati potranno effettuare la migrazione del profilo e delle carte dall'online all'offline tramite una funzione di trasferimento dei dati. Bandai Namco avverte tuttavia che "alcuni oggetti e funzioni attualmente disponibili nel servizio online, come i Platinum Coin, non saranno disponibili nella versione offline".

Gli oggetti che potranno essere trasferiti nella versione Offline di Dragon Ball Card Warriors

Carte possedute

Info sul Deck

Monete

Punti Carta

Biglietti Gasha (Card/Pack/Rare Pack/Premium Pack)

Leader Icon

Titolo

Progressi della "Main Game Connection Mission"

Custodie delle carte

Playing Mat

Galleria delle carte

Gli oggetti che NON potranno essere trasferiti nella versione Offline di Dragon Ball Card Warriors

Tutti Platinum Coin (se ne avete alcuni a disposizione, spendeteli prima della chiusura dell'online)

Battle Level

Rank

Progressi in Training Battle

Impostazioni Title/Leader Icon sulla Pagina Profilo

Progressi nelle missioni diverse dalla "Main Game Connection Mission"

Ricompense delle missioni non ricevute

Doni non ricevuti

Sulle nuove versioni di Dragon Ball Z Kakarot per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, in arrivo all'inizio dell'anno prossimo, Dragon Ball Card Warriors debutterà direttamente nella sua versione offline.

Siete dispiaciuti per la chiusura del servizio online di Dragon Ball Card Warriors? Ci giocavate ancora? Raccontatecelo nei commenti.