Dragon Ball Z Kakarot Cell Game: Goku e Gohan vs Cell in un video

Dopo avervi proposto l'intera intera saga dei Saiyan di DBX Kakarot, il team di Everyeye vi propone un ulteriore video interamente dedicato alla nuova trasposizione videoludica di Dragon Ball Z.

Questa volta, in particolare, abbiamo scelto di concentrarci sulla difficile battaglia che Goku, Gohan, Vegeta ed i loro fedeli e numerosi compagni si ritroveranno ad affrontare contro il temibile Cell. Uno scontro finale emozionante, che all'interno dell'anime tratto dall'opera di Akira Toriyama includeva al suo interno alcune sequenze decisamente coinvolgenti, tra cui l'iconica Kamehameha scagliata dal giovanissimo figlio di Goku contro il suo avversario. Come sarà stato trasposto il tutto all'interno del recente Dragon Ball Z: Kakarot? Vi aiutiamo a scoprirlo grazie ad un video interamente dedicato all'arco narrativo del torneo di Cell come ricostruito all'interno del nuovo Action RPG di CyberConnect2. Come di consueto, trovate il filmato direttamente in apertura a questa news: vi auguriamo dunque una buona visione!



Dragon Ball Z: Kakarot, attualmente disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, traspone in forma videoludica l'intera saga Z di Dragon Ball. Per scoprire tutti i dettagli su questa produzione, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è possibile consultare la nostra recensione di Dragon Ball Z: Kakarot, a cura di Giuseppe Arace.