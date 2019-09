Dragon Ball Z Kakarot: Collector's Edition e bonus preorder annunciati

Dopo aver annunciato la data di uscita di Dragon Ball Z Kakarot, Bandai Namco Games ha svelato ora la Collector's Edition ed i bonus preorder previsti per chi effettuerà il preordine del nuovo gioco di DBZ in Europa.

Dragon Ball Z Kakarot Collector's Edition include il gioco con Season Pass, artbook con copertina rigida, custodia Steelbook in metallo, mappa del mondo di gioco e un diorama esclusivo (dimensioni 20x20x20 cm) realizzato esclusivamente per questa edizione speciale da collezione.

Inoltre è stato annunciato che tutti coloro che effettueranno il preorder di Dragon Ball Z Kakarot riceveranno l'accesso anticipato all'allenamento di Bonyu (il nuovo personaggio originale creato da Akira Toriyama), la missione secondaria Una sfida con gli amici e uno speciale oggetto per cucinare.

Il prezzo della Collector's Edition non è stato ancora rivelato, i preorder apriranno nelle prossime ore, ne sapremo quindi certamente di più prima della fine della settimana. Dragon Ball Z Kakarot uscirà in Giappone il 16 gennaio 2020 e arriverà in Occidente il 17 gennaio nei formati PC, PlayStation 4 e Xbox One.