Dragon Ball Z Kakarot: combattimento, cibo e tanto altro nel nuovo trailer

Fin dal suo annuncio, Dragon Ball Z Kakarot è stato un titolo attesissimo da tutti i fan della saga creata da Akira Toriyama, proprio perché l'ambizione degli sviluppatori era quella di raccontarne la storia come mai fatto prima in un videogioco, e far rivivere in un nuovo modo l'epopea di Goku e soci.

Mentre ci avviciniamo sempre di più all'uscita, continuano ad arrivare nuovi dettagli ed informazioni che non fanno che aumentare l'hype di chi aspetta il videogioco, in arrivo a Gennaio 2020 anche negli Stati Uniti e in Europa.

L'ultimo trailer pubblicato da Bandai Namco, ad esempio, introduce alcune delle meccaniche in stile RPG del gioco, e ci mostra l'importanza di diverse caratteristiche che lo compongono. Viene infatti offerto uno sguardo sia al sistema di combattimento, sia ad aspetti come il cibo, l'allenamento, lo skill tree e perfino la community board.

Che ve ne pare?

Come vi avevamo raccontato, il gioco racconterà anche la saga di Cell. Recentemente il team di sviluppo ha fatto anche chiarezza su un'eventuale uscita di Dragon Ball Z Kakarot su Nintendo Switch.