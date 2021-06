Dragon Ball Z Kakarot: come si cambia la lingua del doppiaggio?

Dragon Ball Z Kakarot non sarà magari un titolo impeccabile, ma è senza dubbio uno dei modi più interessanti per rivivere tutta la storia di Dragon Ball Z e i suoi principali archi narrativi, qui riproposti attraverso un Action/RPG di stampo open World.

Tra le feature offerte dal titolo prodotto da Bandai Namco e sviluppato da CyberConnect2 c'è la possibilità di cambiare la lingua per il doppiaggio, disponibile sia in lingua inglese che in giapponese. Come fare per cambiare la lingua in Dragon Ball Z Kakarot? Il procedimento è molto semplice: bisogna anzitutto aprire il menù di pausa e scorrere tutte le voci fino ad arrivare in fondo per trovare la voce relativa alle opzioni. Una volta cliccato qui raggiungeremo le impostazioni di gioco, permettendoci così di modificare vari elementi a nostra scelta: il terzultimo di queste opzioni è appunto relativo alle voci dei personaggi, permettendoci quindi di poter decidere se settare il parlato originale giapponese o passare alle voci anglofone. C'è inoltre subito dopo anche la possibilità di attivare o disattivare i sottotitoli, indispensabili se si gioca impostando il parlato nipponico.

Adesso avete tutto l'occorrente per personalizzare ancora di più la vostra esperienza con l'intera avventura di Goku e dei Guerrieri Z. Per approfondire ulteriormente potete leggere la nostra recensione di Dragon Ball Z Kakarot. Vi ricordiamo inoltre che il DLC su Trunks di Dragon Ball Z Kakarot ha una data di lancio.