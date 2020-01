Dragon Ball Z Kakarot: come ottenere le Sfere Z di ogni colore

Le Sfere Z sono tra gli oggetti più utili di Dragon Ball Z Kakarot. Vengono usate per sbloccare nuovi poteri e abilità dei personaggi, e si presentano in sei varianti di diverso colore: blu, rosse, verdi, arcobaleno, argento e oro. In questa mini-guida vi spieghiamo dove e come ottenerle tutte.

Dopo avervi spiegato come salire di livello velocemente in Dragon Ball Z Kakarot, di seguito vi mostriamo come ottenere e dove trovare le Sfere Z di ogni colore nel nuovo Action RPG di CyberConnect2.

Dove trovare le Sfere Z

È possibile trovare le Sfere Z all'interno del mondo di gioco, durante le fasi esplorative. Ciascuna delle 6 varianti può essere trovata in particolari zone della mappa, oppure eliminando i nemici:

Sfere Z Verdi : vicino alle foreste

: vicino alle foreste Sfere Z Blu : vicino ai corsi d'acqua

: vicino ai corsi d'acqua Sfere Z Rosse : vicino alle zone desertiche

: vicino alle zone desertiche Sfere Z Arcobaleno : difficili da trovare, dovrete esplorare a fondo la mappa

: difficili da trovare, dovrete esplorare a fondo la mappa Sfere Z Argento : sconfiggendo i nemici potenti

: sconfiggendo i nemici potenti Sfere Z Oro: sconfiggendo i nemici potenti

Portate a termine le missioni

Completando le missioni della storia e quelle secondarie potrete ottenere delle Sfere Z in ricompensa, oltre a una buona scorta di Zeni. A tal proposito, sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come guadagnare soldi velocemente in Dragon Ball Z Kakarot.

Chiedete le Sfere Z a Shenron

Uno dei desideri che potete chiedere a Shenron è proprio quello di ricevere delle Sfere Z. Per vedere come fare, vi basta consultare la nostra mini-guida che vi spiega come trovare le 7 Sfere del Drago in Dragon Ball Z Kakarot.

Fate fuori i nemici

Battere i nemici in combattimento è un altro modo per guadagnare nuove Sfere Z. Vale sia per gli avversari sconfitti nelle missioni principali, sia per quelli eliminati nelle quest secondarie o durante le fasi esplorative. Eliminando i nemici potenti potrete ottenere le rare Sfere Z di colore oro e argento. In definitiva, non lasciatevi mai sfuggire l'occasione di combattere.