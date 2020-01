Dragon Ball Z Kakarot: come ottenere tante Medaglie D velocemente

Le Medaglie D sono una valuta di Dragon Ball Z Kakarot che consente di acquisire nuove abilità in combattimento con il proprio personaggio. In questa mini-guida vi spieghiamo come guadagnarle e come accumularle velocemente.

Le Medaglie D possono essere spese per accedere alle battaglie di allenamento, delle speciali quest che permettono di sbloccare nuove abilità in combattimento. Per questo motivo, sono molto importanti da ottenere insieme alle Sfere Z di ogni colore. Ma come si guadagnano le Medaglie D? C'è un modo per ottenerle rapidamente? Ve lo spieghiamo di seguito.

Completate le missioni secondarie

La maggior parte delle missioni secondarie vi ricompenserà con delle Medaglie D, un motivo in più per affrontarle e portarle a termine. Ricordate però che le missioni secondarie non sono sempre disponibili, e che avanzando nella storia potrebbero sparire per sempre. Quando vi capita di imbattervi nelle missioni secondarie, dunque, il nostro consiglio è di non trascurarle troppo e di dedicarvi ad esse il prima possibile.

Enciclopedia Z

Ogni nuova voce sbloccata nell'Enciclopedia Z vi farà guadagnare delle Medaglie D. Le voci vengono sbloccate portando a termine le missioni, esplorando il mondo di gioco e andando avanti nella storia principale. Non dimenticate di aprire e consultare le nuove voci dell'Enciclopedia, perché è in questo modo che verrete ricompensati con le medaglie.

Luoghi Commemorativi

Un altro modo per ottenere le Medaglie Z è quello di scoprire i memoriali, dei particolari luoghi commemorativi nascosti nella mappa. Se avete a disposizione un po' di Zeni, la moneta di gioco di Dragon Ball Z Kakarot, potete pagare la Strega Baba per farvi segnare sulla mappa un nuovo luogo commemorativo in cambio di 1000 Zeni. A tal proposito, se siete a corto di monete, potrebbe tornarvi utile la nostra mini-guida che vi spiega come guadagnare Zeni velocemente.

Esplorate con attenzione

Altre Medaglie Z possono essere trovate all'interno della mappa, come semplici oggetti collezionabili da raccogliere. Si presentano sotto forma di sfere luminose dall'aspetto argenteo, proprio come potete vedere nell'immagine riportata in basso.

Se avete bisogno di altri consigli per il gioco, non dimenticate di consultare la nostra guida strategica di Dragon Ball Z Kakarot, con consigli e tecniche utili per diventare dei veri Saiyan nel nuovo Action RPG di CyberConnect 2.