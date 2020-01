Dragon Ball Z Kakarot: come salire di livello velocemente

Salire di livello in Dragon Ball Fighter Z Kakarot è molto importante per preparasi al meglio a tutte le attività del gioco. Per aiutarvi a farlo nel modo più rapido possibile, in questa mini-guida vi spieghiamo come guadagnare punti esperienza velocemente nel nuovo Action RPG di CyberConnect2.

In Dragon Ball Z Kakarot guadagnerete punti esperienza semplicemente giocando. Seguendo alcune indicazioni, tuttavia, potrete velocizzare l'ottenimento dei punti esperienza e salire di livello più rapidamente, con tutti i vantaggi che ne conseguono.

Ecco alcuni pratici consigli per salire di livello velocemente in Dragon Ball Z Kakarot.

Cucinate per incrementare il guadagno di XP

In Dragon Ball Z Kakarot è possibile cucinare diverse tipologie di pasti, a patto di disporre dei relativi ingredienti che potete trovare in giro per il mondo di gioco. Queste pietanze permettono di aumentare il numero di punti esperienza guadagnati, e quindi di salire di livello più velocemente. Considerate anche l'idea di cucinare i pasti completi, in modo da migliorare anche le altre statistiche del personaggio.

Non ignorate le missioni secondarie

Durante la storia principale non trascurate le missioni secondarie: possono ricompensarvi con una discreta quantità di punti esperienza. Nel gioco sono presenti diverse side-quest, basti pensare che la patch 1.02 di Dragon Ball Z Kakarot ne ha aggiunte ben 11.

Una nota importante da tenere a mente: le missioni secondarie di ogni capitolo spariscono al completamento di quest'ultimo. Se siete interessati a portarle a termine, dunque, non mettetele da parte.

Completate gli incontri casuali

Nelle fasi esplorative vi capiterà di incontrare dei nemici casuali. Questi combattimenti sono facoltativi, ma se decidete di affrontarli e portarli a termine potete guadagnare una discreta quantità di punti esperienza extra.

Usate l'Emblema Anima di Re Kaioh

Incontrerete il Re Kaioh abbastanza presto nel gioco e sbloccherete il suo Emblema Anima. Quello che dovete cercare di fare è inserire tutti i vostri Emblemi nel gruppo di addestramento di Kaioh, e usare regali che aumentano ulteriormente i punti esperienza ottenuti. Continuate ad aumentare i bonus avanzati e arriverete ad accumulare i punti esperienza in breve tempo.

Se avete bisogno di altri consigli per muovere i primi passi nel nuovo Action RPG di CyberConnect2, non dimenticate di consultare la nostra guida ai controlli di Dragon Ball Z Kakarot. Ricordiamo inoltre che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come ottenere le Sfere del Drago.