Dragon Ball Z Kakarot: come sbloccare l'auto di Goku

Oltre a poter spiccare il volo grazie alle doti sovrannaturali dei Saiyan, in Dragon Ball Z Kakarot è possibile spostarsi a bordo dell'auto di Goku! In questa mini-guida vi spieghiamo come sbloccarla e come ottenerla nel nuovo Action RPG di CyberConnect2.

Esplorando il mondo di Dragon Ball Z Kakarot vi sarà capitato di vedere qualche automobile in giro, con tanto di gare a tema. Nel gioco è possibile ottenerne una, ma prima di procurarvela dovrete sbloccarla. In che modo? Ve lo spieghiamo di seguito.

Come sbloccare l'auto di Goku in Dragon Ball Z Kakarot

Per sbloccare l'auto di Goku dovrete prima portarvi avanti con la storia di Dragon Ball Z Kakarot. Nella fattispecie dovrete concludere la saga di Freezer, per poi dedicarvi alla saga degli Androidi (Cell). Dopo aver portato a termine qualche missione, ChiChi vi farà sapere che avrete bisogno di ottenere la patente di guida. Da questo momento in poi sarete in grado di sbloccare l'auto di Goku!

Come ottenere l'auto di Goku in Dragon Ball Z Kakarot

Dopo aver preso la patente di guida, non dovrete far altro che raggiungere la Capsule Corporation e parlare con Bulma nel retro. Chiedetele di costruire qualcosa, dopodiché selezionate la voce che permette di sbloccare l'abilità di costruire, personalizzare e potenziare robot e veicoli.

A questo punto avrete la possibilità di costruire l'auto di Goku, a patto di avere i materiali richiesti. Dovrete realizzare in tutto 4 componenti. Se avete bisogno dei materiali, potete trovarli in giro per la mappa oppure richiederli a Shenron dopo aver trovato le Sfere del Drago.

Siete già riusciti a ottenere l'auto di Goku? Se avete bisogno di altri consigli per muovere i primi passi del gioco, non dimenticate di consultare la nostra guida ai controlli di Dragon Ball Z Kakarot.