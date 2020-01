Dragon Ball Z Kakarot: come sbloccare il Boss Segreto

Se avete raggiunto l'endgame di Dragon Ball Z Kakarot, ad attendervi c'è una boss fight segreta che vi lascerà abbastanza sorpresi. In questa mini-guida vi spieghiamo come sbloccarla, svelandovi l'identità del boss segreto in questione.

Avvertenza Spoiler: in apertura ci siamo mantenuti sul vago per non rovinarvi la sorpresa. Di seguito riveleremo l'identità del boss segreto di Dragon Ball Z Kakarot, spiegandovi come sbloccarlo. Procedete nella lettura con la dovuta cautela.

Come sbloccare la Macchina del Tempo di Trunks in Dragon Ball Z Kakarot

Il boss segreto di Dragon Ball Z Kakarot può essere sbloccato solo durante l'endgame, vale a dire dopo aver completato la saga di Buu. A questo punto sbloccherete anche la Macchina del Tempo di Trunks, grazie alla quale il figlio di Vegeta del futuro è arrivato nel presente di Kakarot.

Grazie a questa macchina del tempo, i giocatori di Dragon Ball Z Kakarot potranno affrontare una boss fight segreta...contro Mira di Xenoverse!

Come sbloccare la boss fight segreta di Mira in Dragon Ball Z Kakarot

Dopo essere stato resuscitato da Towa, Mira potrà essere affrontato dai giocatori di Dragon Ball Z Kakarot durante una boss fight segreta. Questa boss fight può essere sbloccata solo durante l'endgame, dopo aver completato i seguenti passaggi:

Sconfiggete tutti i nemici malvagi in ogni area. Sono quelli illuminati di rosso.

Dopo aver eliminato tutti i nemici malvagi, raggiungete il Villaggio di Lucca e sconfiggete Gotenks e Gotan.

Infine, raggiungete il Villaggio di Kai per affrontare la boss fight segreta.

Ribadiamo che Mira può essere affrontato solo nella fasi avanzate nel gioco, dopo aver completato la saga di Buu. Per spingervi tanto lontano, vi tornerà utile salive di livello velocemente, e consultare la nostra mini-guida che vi spiega come sbloccare le trasformazioni Super Saiyan infinite, senz'altro un'abilità di grandissimo aiuto.

Se avete bisogno di altri consigli, non dimenticate di consultare la nostra guida strategica di Dragon Ball Z Kakarot, ricca di tecniche e suggerimenti per padroneggiare le meccaniche del nuovo Action RPG di CyberConnect2.