Dragon Ball Z Kakarot: come sbloccare Super Saiyan God Goku e Vegeta

Il DLC Battaglia degli Dei di Dragon Ball Z Kakarot ha introdotto la nuova trasformazione Super Saiyan God. In questa mini-guida vi spieghiamo come sbloccarla per Goku e Vegeta all'interno della nuova espansione.

La trasformazione Super Saiyan God può essere ottenuta solo nell'espansione Battaglia degli Dei di Dragon Ball Z Kakarot, motivo per cui è necessario possedere il DLC.

Una volta avviata l'espansione incontrerete sia Whis che Beerus, i quali vin informeranno del nuovo addestramento a cui bisogna sottoporsi. Solo Vegeta e Goku potranno partecipare agli allenamenti, e sono infatti gli unici due personaggi che possono ricevere la trasformazione Super Saiyan God.

Dopo aver finito di parlare con Whis vi verranno assegnate alcune sfide da superare. Completate la prima e sbloccherete le sfide della trasformazione. Portatevi avanti con queste sfide, e dopo aver battuto l'ultimo Super Saiyan 2 con Vegeta e l'ultimo Super Saiyan 3 con Goku, potrete accedere alla sfida finale per sbloccare la modalità Super Saiyan God.

La sfida finale per ottenere la trasformazione Super Saiyan God consiste in una lotta di livello 100 con Beerus, e può rivelarsi particolarmente intensa. In realtà non potrete batterlo, e per completare la sfida dovete limitarvi a fermare il suo super attacco alla fine della battaglia, in modo da non perdere lo scontro. Una volta che si sarete riusciti, avrete finalmente sbloccato la trasformazione Super Saiyan God per Goku e Vegeta!

Intanto, se volete saperne di più sul nuovo DLC di Dragon Ball Z Kakarot vi rimandiamo alla nostra recensione de La Battaglia degli Dei.