Dragon Ball Z Kakarot: come sbloccare le trasformazioni Super Saiyan infinite

In Dragon Ball Z Kakarot è possibile trasformarsi in Super Saiyan, ma dovrete spendere una certa quantità di Ki per farlo. Con un po' di duro allenamento, tuttavia, è possibile sbloccare le trasformazioni Super Saiyan infinite a costo zero. Vediamo come ottenere questa importante abilità.

Le trasformazioni Super Saiyan infinite vi renderanno molto potenti, e vi saranno di enorme utilità nelle fasi avanzate dell'avventura e durante l'endgame. Vi spieghiamo come sbloccarle.

Come ottenere le trasformazioni Super Saiyan infinite in Dragon Ball Z Kakarot

Prima di tutto dovete sbloccare la Training Room, vale a dire la sala degli allenamenti, e per farlo vi basterà avanzare semplicemente nella storia principale. La sbloccherete durante la saga di Cell Imperfetto, per la precisione quando Vegeta si allenerà per diventare un Super Saiyan come Goku.

A questo punto dovete raggiungere le Capsule Corps a West City (lo stesso luogo in cui potete ottenere l'auto di Goku), dove potrete sbloccare una Training Room speciale. Portatela al livello 10 e verrete ricompensati l'abilità delle trasformazioni Super Saiyan infinite!

Equipaggiatela e sarete in grado di ascendere a Kaioken/Super Saiyan senza usare Ki o prosciugare i vostri HP. Anche Piccolo e altri non-Saiyan, inoltre, potranno ascendere alle loro forme potenziate grazie a questa tecnica.

L'abilità delle trasformazioni Super Saiyan infinite può essere a sua volta potenziata, permettendo di sbloccare livelli di trasformazione più alti! Se continuerete ad aggiornarla, alla fine sarete in grado di raggiungere i livelli 2, 3 e così via senza limitazioni.

Dovrete comunque raggiungere il Livello 90+ per sbloccare il Livello di allenamento 10, motivo per cui questa abilità sarà disponibile solo nell'endgame. A tal proposito, per velocizzare le cose, non dimenticate di consultare la nostra guida che vi spiega come salire di livello rapidamente in Dragon Ball Z Kakarot.