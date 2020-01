Dragon Ball Z Kakarot: come trovare le Sfere del Drago ed esprimere i desideri

Dopo avervi fornito una panoramica sui controlli in combattimento e movimento, in questa mini-guida di Dragon Ball Z Kakarot vi spieghiamo come trovare le Sfere del Drago nel nuovo Action RPG di CyberConnect2, e come esprimere i vostri desideri a Shenron.

Le iconiche Sfere del Drago non potevano certo mancare in Dragon Ball Z Kakarot, il nuovo Action RPG di CyberConnect2 basato sulla celebre serie di Akira Toriyama. Ma quando è possibile trovarle all'interno del gioco? Come si ottengono? E come si esprimono i desideri a Shenron? Ve lo spieghiamo di seguito.

Quando è possibile ottenere le Sfere del Dragon in Dragon Ball Z Kakarot?

Le Sfere del Drago non saranno disponibili dall'inizio dell'avventura. Infatti sarà prima necessario portarsi avanti nella storia principale, per la precisione fino a portare a termine la saga di Freezer. Dopo averlo fatto sbloccherete il tutorial delle Sfere del Drago, il quale vi spiegherà come trovarle.

Come e dove trovare le Sfere del Drago in Dragon Ball Z Kakarot

Per trovare le Sfere del Drago vi basta consultare la mappa del mondo di gioco in alto a destra nella schermata, come potete vedere nell'immagine che abbiamo riportato in calce. Le zone in cui sono presenti le Sfere del Drago sono contrassegnate con un'icona arancione, quindi non vi resta che individuarle e raggiungerle.

Dal momento che i punti in cui si trovano le Sfere variano da partita a partita, non possiamo fornirvi una mappa con tutte le location in cui sono posizionate. Per fortuna trovarle sarà abbastanza semplice, dato che sarà sufficiente consultare la mappa.

Come esprimere i desideri a Shenron in Dragon Ball Z Kakarot

Proprio come avviene nella serie, anche in Dragon Ball Z Kakarot è possibile esprimere un desiderio a Shenron dopo aver trovato le 7 Sfere del Drago. Dopo averle ottenute tutte vi basta aprire il menu di pausa, selezionare la voce "Sfere del Drago" e scegliere tre dei quattro desideri che è possibile chiedere, vale a dire:

Ottenere diverse Sfere Z di ogni colore (rosso, verde, blu), utili per sbloccare e potenziare gli attacchi speciali.

di ogni colore (rosso, verde, blu), utili per sbloccare e potenziare gli attacchi speciali. Ottenere diversi Oggetti rari che possono essere utilizzati per costruire veicoli.

che possono essere utilizzati per costruire veicoli. Ottenere dei Soldi , con i quali è possibile acquistare i materiali dai vendor.

, con i quali è possibile acquistare i materiali dai vendor. Ottenere la possibilità di affrontare nuovamente un boss della storia principale.

Dopo aver espresso i vostri desideri a Shenron, le 7 Sfere del Drago verranno sparse nuovamente all'interno della mappa in dei punti casuali. Una volta che saranno trascorsi almeno 20 minuti dalla richieste dei desideri, sarete di nuovo in grado di mettervi alla ricerca delle 7 Sfere.

Voi siete già riusciti a trovarle tutte e sette almeno una volta? Fatecelo sapere nei commenti. Se invece siete curiosi di saperne di più sul nuovo Action RPG di CyberConnect2, potete leggere la nostra recensione di Dragon Ball Z Kakarot.