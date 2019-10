Dragon Ball Z: Kakarot, confermata la presenza di Kid Bu come probabile boss

L'ultimo numero di Weekly Jump ha rivelato alcune nuove informazioni sul prossimo action-RPG Dragon Ball Z: Kakarot. Oltre alla conferma della presenza di Vegito e Gohan Adulto tra i personaggi giocabili, è stato svelato quello che probabilmente sarà uno dei boss finali.

Come si evince da Weekly Jump, Kid Bu, una delle celebri trasformazioni di Majin Bu, sarà presente in Dragon Ball Z: Kakarot sotto forma di boss. La versione "ridotta" di Bu è uno dei personaggi finali di Dragon Ball Z ed è quindi possibile che nel gioco prenda le parti di uno dei boss finali. Un'altra conferma dopo quella sulla presenza di Gohan Adulto e Vegito. In Dragon Ball Z: Kakarot sarà possibile acquisire la Spada Z, ottenuta su Kaiohshin da Gohan durante la saga di Majin Bu. Inoltre sarà possibile accrescere le proprie statistiche attraverso degli oggetti chiamati Soul Emblems che saranno basati su specifici personaggi di gioco.

Queste informazioni, in particolare la presenza di Kid Bu, confermano il fatto che in Dragon Ball Z: Kakarot sarà possibile rivivere tutta la trama di Dragon Ball Z e le varie missioni principali e secondarie si snoderanno attraverso la saga dei Saiyan. Vi ricordiamo che Dragon Ball Z: Kakarot uscirà il 17 gennaio del 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.