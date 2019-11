Dragon Ball Z Kakarot: confermata la presenza di Sfere del Drago, Re Cold e Spopovich

Grazie all'ultimo numero di V-Jump, celebre rivista nipponica, sono emersi tantissimi nuovi dettagli sulle meccaniche di gioco e sugli avversari presenti nell'attesissimo Dragon Ball Z: Kakarot, il gioco di ruolo in arrivo il prossimo anno.

Tra le info più interessanti troviamo indubbiamente la conferma della presenza delle sette Sfere del Drago, che potranno essere raccolte dal giocatore in giro per la mappa così da chiedere un desiderio. Non abbiamo purtroppo notizie più precise su quali saranno i possibili desideri che potranno essere esauditi dal drago Shenron, ma sappiamo con certezza che grazie ad essi vi sarà la possibilità di dare vita a situazioni altrimenti impossibili nella storia "tradizionale". Tramite l'utilizzo delle sfere potrete anche evocare dei potenti nemici che, una volta sconfitti, lasceranno cadere un raro materiale chiamato Emblema dell'Anima e utile ad applicare dei potenziamenti ad attacco e difesa dei propri personaggi. Da un'immagine presente sulla rivista è stata inoltre confermata la presenza di varie forme di Buu, di Re Cold (padre di Freezer), di Spopovich e degli Androidi.

L'ultima chicca riguarda invece la copertina del gioco, già nota da un po', della quale gli sviluppatori hanno pubblicato un'immagine in alta definizione.

In attesa che Bandai Namco sveli nuove informazioni sul gameplay e sui personaggi giocabili dell'RPG a mondo aperto, vi ricordiamo che il suo arrivo in tutti i negozi è previsto per il prossimo 17 gennaio 2019 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC.

A proposito di personaggi presenti nel gioco, avete già visto le immagini di Goku Super Sayian 3 in Dragon Ball Z Kakarot? Sulle nostre pagine trovate anche un video gameplay di Dragon Ball Z Kakarot con protagonisti Vegeta e Majin Bu.