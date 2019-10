Dragon Ball Z Kakarot: confermata la presenza di Vegito e di Gohan Adulto

Nell'ultimo speciale di Famitsu dedicato a Dragon Ball Z Kakarot, gli autori di CyberConnect 2 hanno confermato la presenza di Vegito e di Gohan Adulto tra i "personaggi giocabili" del loro prossimo, ambizioso action ruolistico a mondo aperto in arrivo su PC, PS4 e Xbox One nel 2020.

Grazie alla trascrizione dell'ultimo numero di Weekly Famitsu scopriamo infatti che i due eroi della serie di Dragon Ball Z potranno essere selezionati dagli utenti nel corso delle diverse missioni che avranno luogo nella dimensione dell'amato manga di Akira Toriyama, il tutto per fare in modo che Kakarot sia estremamente fedele all'anime e a all'intera opera dello stesso Toriyama.

Sempre attraverso lo speciale della rivista giapponese ci vengono illustrati alcuni elementi del Community System: tale funzione permetterà ai giocatori di ottenere degli emblemi portando a compimento delle sfide e delle attività correlate sia alla campagna principale che all'esplorazione libera del mondo di DBZ Kakarot. Gli emblemi così acquisiti potranno essere utilizzati per evolvere le statistiche del proprio eroe, ampliando di conseguenza il ventaglio di opzioni ingame a nostra disposizione.

A questo punto non ci resta che ricordarvi che Dragon Ball Z Kakarot è atteso al lancio per il 17 gennaio del 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Nel frattempo, chi desidera approfondire la conoscenza di questo promettente action a mondo aperto può leggere il nostro speciale su storia grafica e progressione GDR di Dragon Ball Z Kakarot.