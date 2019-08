Dragon Ball Z Kakarot: confermata la Saga degli Androidi ed annunciato personaggio inedito

Inizialmente conosciuto come "Dragon Ball Project Z", il titolo di questo ambizioso progetto dedicato all'universo creato dalle matite di Akira Toriyama è stato ufficializzato in Dragon Ball Z:Kakarot.

Nell'ultimo numero di Jump, storica rivista dedicato al mondo dei manga e sulle cui pagine è stato serializzato anche lo stesso Dragon Ball, sono stati offerti nuove informazioni su questo atteso action RPG. Bandai Namco ha infatti confermato che le vicende narrate all'interno del gioco non si concluderanno con la Saga di Freezer. La trama affronterà al contrario anche la Saga degli Androidi.

Sulla rivista nipponica, Bandai Namco ha condiviso anche alcuni dettagli sui personaggi e le missioni secondarie che troveremo in Dragon Ball Z: Kakarot. Sul primo fronte, è stata comunicata l'introduzione di un personaggio inedito piuttosto peculiare. Denominata Bonyu, quest'ultima rappresenterà un ex membro della squadra Ginew, che ha lasciato la formazione...per divergenze relative alle iconiche "pose" del team! Infine, gli appassionati dell'anime di Dragon Ball Z saranno felici di sapere che una delle missioni secondarie sarà ispirata all'episodio 125 dello stesso. In quest'ultimo, su richiesta di Chichi Goku cerca di prendere la patente automobilistica, coinvolgendo nella vicenda anche Junior/Piccolo!



Per maggiori informazioni sul gioco, recentemente mostratosi in nuovi teaser trailer ed attualmente in sviluppo presso gli studi di CyberConnect 2, vi segnaliamo che sulle pagine di Evereyey è disponibile un ricco provato di Dragon Ball Z Kakarot, a firma di Giuseppe Arace.