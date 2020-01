Dragon Ball Z Kakarot conquista l'Europa: debutto al primo posto nel Regno Unito

E' Dragon Ball Z Kakarot il nuovo leader della classifica britannica: la prima grande hit del 2020 si piazza al primo posto della top 10 UK registrando la maggior parte delle vendite su PS4, con il 73% delle copie distribuite proprio sulla piattaforma casalinga di Sony.

Sul podio trovano spazio anche Call of Duty Modern Warfare e FIFA 20, a seguire citiamo GTA V, Star Wars Jedi Fallen Order, Luigi's Mansion 3, Mario Kart 8 Deluxe e Super Smash Bros Ultimate.

Classifica UK 20 gennaio 2020

Dragon Ball Z Kakarot Call of Duty Modern Warfare FIFA 20 Grand Theft Auto V Star Wars Jedi Fallen Order WarioWare Gold Luigi's Mansion 3 Mario Kart 8 Deluxe Yo-Kai Watch 2 Super Smash Bros Ultimate

In classifica tornano anche due giochi per Nintendo 3DS, WarioWare Gold e Yokai Watch 2, grazie alle promozioni dei rivenditori britannici che hanno proposto questi titoli a prezzi compresi tra le due e le quattro sterline con l'obiettivo di esaurire le scorte di magazzino.

Dragon Ball Z Kakarot conquista l'Europa, adesso resta da scoprire come se la caverà il gioco in Nord America e in Giappone, quest'ultimo mercato chiave per il franchise grazie alla enorme popolarità della serie ideata da Akira Toriyama, vero e proprio cult generazionale per bambini, ragazzi e adulti.