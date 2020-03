Dragon Ball Z Kakarot: cosa si nasconde dietro ai Livelli di Potenza dei personaggi?

Dopo aver assistito all'introduzione della Macchina del Tempo in DBZ Kakarot, gli appassionati di Dragon Ball Z Kakarot vanno alla ricerca di indizi sul futuro dell'avventura a mondo aperto di Bandai Namco e CyberConnect2 attraverso l'analisi dei Livelli di Potenza dei personaggi.

Come emerso nell'analisi condotta dalla redazione di GameRant, e nelle numerose discussioni che stanno avvenendo sui forum e sui social tra i fan del titolo, la classifica dei Livelli di Potenza dei protagonisti offre delle sorprese molto interessanti una volta riusciti, attraverso il grinding delle fasi più avanzate, a far raggiungere loro il livello massimo di 250.

Traendo spunto dalla progressione degli eventi nell'intero arco narrativo della serie di Dragon Ball Z, gli autori di CyberConnect2 hanno deciso di non fornire delle indicazioni univoche sulle reali capacità e abilità dei singoli personaggi attraverso la valutazione numerica del Livello di Potenza, ossia dell'unità di misura adottata dagli esuli del pianeta Vegeta per determinare, appunto, la forza dei loro avversari.

Partendo da questo assunto, non c'è da sorprendersi se il Livello di Potenza più elevato tra gli eroi che hanno raggiunto il level cap di 250 spetta a Goku, ossia al protagonista indiscusso della serie e dell'ultimo kolossal ruolistico di Bandai Namco: seguendo gli eventi che hanno tratteggiato la storia dell'anime e del manga di Akira Toriyama, sappiamo però che in quel medesimo arco narrativo è Gohan il personaggio in grado di sprigionare la maggiore forza tra gli eroi e i villain di DBZ, come testimoniato dalla facilità con cui, una volta raggiunto lo stadio di Ultimate Gohan, riesce a tenere testa a Majin Bu. In calce alla notizia trovate il link all'analisi di GameRant sui Livelli di Potenza dei protagonisti di Dragon Ball Z Kakarot una volta raggiunto il livello 250.