Dragon Ball Z Kakarot: data di lancio e nuovo trailer per il DLC di Trunks

Tutto pronto per il prossimo e ultimo DLC per Dragon Ball Z Kakarot: Bandai Namco e CyberConnect2 hanno confermato ufficialmente che Trunks The Warrior of Hope sarà disponibile a partire dal prossimo 11 giugno su PC, PS4 e Xbox One. Il tutto corredato inoltre con un nuovo video gameplay.

La storia ruoterà tutta attorno alle origini di Trunks del futuro, il celebro guerriero figlio di Vegeta e Bulma proveniente da una realtà alternativa ampiamente esplorata nel manga e nell'anime della leggendaria serie di Akira Toriyama. Come ricorderanno bene i fan di lunga data, nel futuro alternativo di Trunks Goku muore per una rara malattia al cuore, poco tempo prima della comparsa degli androidi C-17 e C-18 che iniziano a distruggere la Terra ed uccidere indiscriminatamente gli esseri umani. I Guerrieri Z periscono uno dopo l'altro nel tentativo di sconfiggere i nuovo nemici, lasciando i soli Gohan e Trunks ad affrontare la minaccia dei cyborg. Il nuovo DLC è tutto incentrato su questa parte della storia di Dragon Ball Z, dove il giovane dai capelli viola riveste il ruolo di protagonista principale.

Ricordiamo che Trunks The Warrior of Hope sarà l'ultimo DLC di Dragon Ball Z Kakarot, ponendo così fine al supporto post-lancio dell'Action/RPG open world uscito all'inizio del 2020. Se non avete ancora avuto modo di giocarlo, la nostra recensione di Dragon Ball Z Kakarot va farà scoprire più dettagli su questa interessante opera.