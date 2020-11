Dragon Ball Z Kakarot: data d'uscita per il DLC 2, Vegeta e Frieza combattono in video

Bandai Namco ha finalmente annunciato la data d'uscita del secondo contenuto scaricabile di Dragon Ball Z Kakarot. A New Power Awakens Part 2 verrà lanciato il prossimo 17 novembre su tutte le piattaforme su cui è disponibile il gioco base, ossia PlayStation 4, Xbox One e PC. I possessori del Season Pass lo riceveranno senza alcun costo aggiuntivo.

Per celebrare l'annuncio, la compagnia giapponese ha pubblicato un nuovo video gameplay del DLC che mostra un'accesa battaglia di ben quattro minuti tra Vegeta Super Saiyan God Super Sayan e Golden Frieza, tornato dalla morte più forte che mai. Il ritorno in scena di uno dei villain più temibili dell'intera saga costringe Goku e Vegeta, capaci di trasformarsi in Super Saiyan Blue, ad unire le forze per sconfiggerlo in una spettacolare Boss Battle. A New Power Awakens Part 2 introdurrà anche Mob Battle, una modalità orda che vedrà i giocatori combattere contro cento nemici in contemporanea, il tutto facendo affidamento su attacchi nuovi di zecca come Maximum Kamehameha and Extreme Speed Fist.

Nei giorni scorsi, intanto, Dragon Ball Z Kakarot si è aggiornato dando il benvenuto a Dragon Ball Card Warriors, un gioco di carte collezionabili online completamente gratis e accessibile a tutti i possessori del gioco base. Prevede tre modalità di gioco: una per gli utenti casuali, una classificata e i tornei online.