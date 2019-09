Dragon Ball Z Kakarot ha una data di uscita per l'Europa

Dopo aver annunciato la data di uscita giapponese di Dragon Ball Z Kakarot, Bandai Namco ha confermato che il gioco arriverà in Europa e Nord America a gennaio 2020 su PC (via Steam), Xbox One e PlayStation 4.

Dragon Ball Z Kakarot uscirà il 16 gennaio 2020 in Giappone mentre il lancio in Occidente è previsto per il giorno successivo, 17 gennaio. Il publisher ha confermato inoltre che oltre all'edizione standard il gioco sarà in vendita in versione Deluxe, Ultimate e Collector's Edition, quest'ultima includerà un diorama con action figure, artbook con copertina rigida e custodia Steelbook.

Bandai Namco ha confermato anche l'esistenza di un Season Pass inoltre ha svelato che tutti coloro che prenoteranno il gioco riceveranno accesso anticipato a Bonyu's Training, la Sub Quest A Competitive Party with Friends e uno speciale oggetto non ancora rivelato. I preordini apriranno nelle prossime ore e presto scopriremo anche gli esatti contenuti delle edizioni Deluxe e Ultimate, oltre ai prezzi ufficiali.