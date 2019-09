Dragon Ball Z Kakarot ha una data d'uscita giapponese (e una box-art)

Bandai Namco Entertainment Japan ha finalmente annunciato la data d'uscita giapponese di Dragon Ball Z Kakarot, fino ad oggi atteso per l'inizio del prossimo anno.

L'action GDR che ripercorrerà le gesta di Son Goku nella serie Z verrà lanciato nel paese del Sol Levante su PlayStation 4 e Xbox One il 16 gennaio 2020 al prezzo di 7.600 yen (64 euro circa). Sulla console della casa di Redmond sarà pubblicato esclusivamente in formato digitale. Per l'occasione, la casa nipponica ha anche svelato la box-art ufficiale - che potete ammirare in calce a questa notizia - e svelato i bonus per il preordine.

I giocatori che decideranno di prenotare il gioco otterranno l'accesso alla missione secondaria "A Dangerous Party of Friends" (durante la quale Goku organizza una festa per celebrare il suo ritorno dal pianeta Yardrat), il Bento "Happy Ultra Finest Quality Meat" (fa ottenere dei benifici mangiando un pasto) e lo sblocco immediato di Bonyu nel Menu di Allenamento, nel quale funge da sparring partner. Per chi non lo sapesse, Boniu è un personaggio originale creato appositamente da Akira Toriyama: è un ex componente della Squadra Ginew, dalla quale si è allontana per dei disaccordi sulle pose, decisamente pittoresche, assunte dai membri.

In Occidente, ricordiamo, Dragon Ball Z Kakarot è ancora atteso su PlayStation 4, Xbox One e PC nei primi mesi del 2020. Restiamo in attesa di un annuncio ufficiale da parte di Bandai Namco.