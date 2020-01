Dragon Ball Z Kakarot: tutto su Deluxe, Ultimate, Collector's Edition e bonus preordine

Quando mancano meno di due settimane al lancio di Dragon Ball Z Kakarot, abbiamo ben pensato di fare il punto della situazione su tutte le edizioni del gioco che verranno messe in commercio e sui bonus preordine riservati da Bandai Namco.

Dragon Ball Z Kakarot, action RPG che ci farà rivivere le gesta di Goku nella serie Z dell'anime, verrà lanciato il 17 gennaio 2020 nelle edizioni Standard, Deluxe, Ultimate e Collector's. Ecco tutti i dettagli.

Standard Edition

Include solo il gioco base ed è in vendita in formato digitale per PC (via Steam o Bandai Namco Store a 59,99 euro), PS4 (via PlayStation Store a 69,99 euro) e Xbox One (via Microsoft Store a 69,99 euro), e in formato fisico per PlayStation 4 e Xbox One, disponibile a 62,99 euro su Amazon.it.

Deluxe Edition

Include il gioco, un oggetto da cucina che fornisce un bonus permanente a PS e ATT aura e il Season Pass che comprende 2 episodi originali e una nuova storia. È disponibile al preordine in formato digitale per PC (79,99 euro), PS4 (89,99 euro) e Xbox One (89,99 euro), e in formato fisico per PlayStation 4 e Xbox One esclusivamente presso GameStop al prezzo di 90,98 euro.

Ultimate Edition

Include il gioco, un oggetto da cucina che dona bonus permanenti a PS, ATT aura e DIF aura, il Season Pass con episodi originali e una nuova storia, Dragon Ball Z Kakarot Music Compilation Pack (11 brani tratti dall'anime, primavera 2020) e la Colonna di Taobaibai (primavera 2020). È disponibile al preordine solamente in formato digitale su PC (89,99 euro), PlayStation 4 (99,99 euro) e Xbox One (99,99 euro).

Collector's Edition

Contiene il gioco, il season Pass con 2 episodi originali e una nuova storia, un diorama esclusivo (20x20x20 cm), l'artbook del gioco (25x30 cm), una Steelbook esclusiva e la mappa del mondo (48x31 cm). È disponibile al preordine in formato retail solamente per PlayStation 4 e Xbox One: compra a 229,99 euro su Amazon.it.

Bonus Preordine

Preordinando una qualsiasi delle edizioni sopramenzionate presso i rivenditori aderenti all'iniziativa, riceverete in regalo tre bonus: laintitolata "Una sfida con gli amici", l', un personaggio inedito disegnato per l'occasione da Akira Toriyama , e unche fornisce un bonus permanente a PS e ATT mischia.